Nuovo Codice della Strada: il far west in città mette a rischio la vita dei ciclisti (Di martedì 15 settembre 2020) Cartellino giallo. Anzi rosso. Il Presidente ha firmato la divulgazione di una legge derivata da un decreto dell'esecutivo, ma ha chiaramente detto che 'così non si può fare'. Per quanto ogni tanto si ... Leggi su leggo (Di martedì 15 settembre 2020) Cartellino giallo. Anzi rosso. Il Presidente ha firmato la divulgazione di una legge derivata da un decreto dell'esecutivo, ma ha chiaramente detto che 'così non si può fare'. Per quanto ogni tanto si ...

marcomoriconi3 : Nuovo Codice della Strada: il far west in città mette a rischio la vita dei ciclisti - valgiovio : Riforma del Codice della Strada: autovelox urbani e multe dai netturbini - comeicinesi : Isola d'Ischia. Per la serie, una cosa dovevano fare e pure l’hanno sbagliata. A Barano, inventato un nuovo codice… - Notiziedi_it : Nuovo Codice della Strada: il far west in città mette a rischio la vita dei ciclisti - DaniTerrinoni : Anche se il nuovo codice permette ad un ciclista di andare contromano ,io non ci andrei li stesso. -