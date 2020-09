La violenza come parte integrante della società del consumo (Di martedì 15 settembre 2020) Nel mondo del consumismo sfrenato in cui viviamo ogni occasione viene ammessa pur di fare business. Nulla te lo impedisce. E guarda caso la violenza o meglio la sua espressione in vari modi fa parte integrante di questo mondo. Non mi riferisco a coloro che insegnano arti marziali, ma piuttosto al modo di veicolare la violenza che esiste nella nostra società fin dall'infanzia. Dai cartoni animati ai film, dalle serie TV ai talk show, dai fumetti alle immagini dilaganti in rete fino (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google (Di martedì 15 settembre 2020) Nel mondo del consumismo sfrenato in cui viviamo ogni occasione viene ammessa pur di fare business. Nulla te lo impedisce. E guarda caso lao meglio la sua espressione in vari modi fadi questo mondo. Non mi riferisco a coloro che insegnano arti marziali, ma piuttosto al modo di veicolare lache esiste nella nostra società fin dall'infanzia. Dai cartoni animati ai film, dalle serie TV ai talk show, dai fumetti alle immagini dilaganti in rete fino (...) - Tribuna Libera

Ultime Notizie dalla rete : violenza come Caivano, Vendola: «Pregiudizi medievali» Corriere della Sera Bulli a Chioggia, l’ennesimo episodio di violenza: «Giovani senza valori»

CHIOGGIA. L’ennesimo episodio di violenza che ha coinvolto dei giovanissimi in quella che viene oramai definita la movida incontrollata di piazzale Europa, più volte denunciata dai residenti del quart ...

Pari. I duri della notte: una tragedia annunciata

Purtroppo, quella di Colleferro è stata una tragedia annunciata. In data 5 luglio u.s., il Corriere ha pubblicato un mio ...

Domani Paola tornerà a ‘casa’, funerali nella chiesa al Parco Verde

Saranno celebrati domani alle 16:30 nella chiesa di San Paolo Apostolo, al parco Verde di Caivano, i funerali di Paola Maria Gaglione. La salma, come si apprende da un collaboratore del parroco, don M ...

