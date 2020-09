La Spezia, incendio di uno yacht dentro i cantieri Navalmare, imbarcazione distrutta (Di martedì 15 settembre 2020) La Un incendio ha distrutto uno yacht all'interno dei cantieri Navalmare a Spezia. Una colonna di fumo visibile in città si è levata in mattinata. Immediato l'allarme ai vigili del fuoco, che sono ... Leggi su lanazione (Di martedì 15 settembre 2020) La Unha distrutto unoall'interno dei. Una colonna di fumo visibile in città si è levata in mattinata. Immediato l'allarme ai vigili del fuoco, che sono ...

La Spezia, 15 settembre 2020 - Un incendio ha distrutto uno yacht all'interno dei cantieri Navalmare a Spezia. Una colonna di fumo visibile in città si è levata in mattinata. Immediato l'allarme ai vi ...

Incendio in un cantiere navale alla Spezia, yacht prende fuoco

LA SPEZIA - Imbarcazione a fuoco al Muggiano al confine tra i comuni della Spezia e di Lerici. Per cause ancora in fase di accertamento uno yacht si è incendiato. L'imbarcazione si trova all'interno d ...

Brucia in Valdurasca un ettaro di bosco

Un vasto incendio di bosco è divampato nel primo pomeriggio di ieri in Valdurasca. L’odore acre di bruciato ha inizito a diffondersi, col passare delle ore, in varie zone della città, tanto che in mol ...

