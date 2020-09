La profezia di Bill Gates sulla pandemia (Di martedì 15 settembre 2020) Federico Garau In un'intervista rilasciata in esclusiva a "La Stampa", il miliardario statunitense si dice pessimista su come sarà il prossimo autunno, e insiste sul vaccino: "Servirebbe che lo facesse almeno il 60% della popolazione ma sarebbe meglio l’80% o il 90%" La pandemia di Coronavirus durerà per almeno altri 2 anni. Di questo è sicuro il miliardario Bill Gates che, divenuto ormai indiscusso "Re" dei filantropi, ha deciso di ritagliarsi un ruolo principale nella lotta al Covid-19, finanziando lo sviluppo di un vaccino. E proprio il vaccino, secondo il principale fondatore di Microsoft, è l'unica strada percorribile per uscire una volta per tutta dall'emergenza sanitaria. nodo 1852009 Intervistato dal quotidiano "La Stampa" nel corso del "Goalkeepers report", Gates non ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Federico Garau In un'intervista rilasciata in esclusiva a "La Stampa", il miliardario statunitense si dice pessimista su come sarà il prossimo autunno, e insiste sul vaccino: "Servirebbe che lo facesse almeno il 60% della popolazione ma sarebbe meglio l’80% o il 90%" Ladi Coronavirus durerà per almeno altri 2 anni. Di questo è sicuro il miliardarioche, divenuto ormai indiscusso "Re" dei filantropi, ha deciso di ritagliarsi un ruolo principale nella lotta al Covid-19, finanziando lo sviluppo di un vaccino. E proprio il vaccino, secondo il principale fondatore di Microsoft, è l'unica strada percorribile per uscire una volta per tutta dall'emergenza sanitaria. nodo 1852009 Intervistato dal quotidiano "La Stampa" nel corso del "Goalkeepers report",non ...

moneypuntoit : ?? L'ultima profezia di Bill Gates: ecco quando finirà la pandemia ?? - RizziRes : RT @bluebird19473: @Vickiegogreen Ma come...? Ora rimango spiazzata... ma lui e Billy non si parlano? Farebbero meglio a mettersi d'accord… - bluebird19473 : @Vickiegogreen Ma come...? Ora rimango spiazzata... ma lui e Billy non si parlano? Farebbero meglio a mettersi d'a… -

Ultime Notizie dalla rete : profezia Bill L'ultima profezia di Bill Gates: ecco quando finirà la pandemia Money.it L’ultima profezia di Bill Gates: ecco quando finirà la pandemia

Ma l’ultima profezia di Bill Gates ha anche aperto un piccolo spiraglio di luce e speranza: prevede infatti che entro la fine del 2021 la pandemia inizierà la ritirata grazie all’uscita di un vaccino ...

Bill & Ted Face The Music: recensione

Diverse coppie costituenti un duo comico del piccolo e grande schermo americano devono molto del proprio successo a Bill & Ted; si pensi a Wayne e Garth, Beavis & Butt-head. In Italia non sono così po ...

"Le zanzare non indossano mascherine": Bill Gates prevede un'epidemia globale di malaria dovuta al c

Ha aggiunto che, secondo le previsioni dell'OMS, se la situazione non verrà risolta, la mortalità per malaria nell'Africa subsahariana raggiungerà quest'anno il livello del 2000, quando morirono 764.0 ...

Ma l’ultima profezia di Bill Gates ha anche aperto un piccolo spiraglio di luce e speranza: prevede infatti che entro la fine del 2021 la pandemia inizierà la ritirata grazie all’uscita di un vaccino ...Diverse coppie costituenti un duo comico del piccolo e grande schermo americano devono molto del proprio successo a Bill & Ted; si pensi a Wayne e Garth, Beavis & Butt-head. In Italia non sono così po ...Ha aggiunto che, secondo le previsioni dell'OMS, se la situazione non verrà risolta, la mortalità per malaria nell'Africa subsahariana raggiungerà quest'anno il livello del 2000, quando morirono 764.0 ...