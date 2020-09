Johnny lo Zingaro è stato arrestato dalla polizia (Di martedì 15 settembre 2020) Catturato 'Johnny lo Zingaro'. Giuseppe Mastini, 60 anni, era evaso dal carcere di massima sicurezza di Bancali, a Sassari, dove stava scontando l'ergastolo. Il latitante è stato catturato dalla ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Catturato 'lo'. Giuseppe Mastini, 60 anni, era evaso dal carcere di massima sicurezza di Bancali, a Sassari, dove stava scontando l'ergastolo. Il latitante ècatturato...

