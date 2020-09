Insalata songino con gamberetti e yogurt

Leggi su iodonna

(Di martedì 15 settembre 2020) Preparazione: 5 minutiCalorie: 121 Kcal per 100 g INGREDIENTI PER 4 PERSONE:200 g di200 g dilessati 60 g digreco magrosucco di mezzo limone 20 g di olio extravergine di oliva sale Lavate l’e fatela sgocciolare. Poi mettetela in una ciotola, unite ilessati. Condite con, succo di limone, olio e sale. Segreto / Consiglio Isono una fonte ottima di proteine (14 g/100 g) e di ferro (1,8 mg%), con basso apporto di grassi (0,6%). Chi soffre di colesterolo deve però fare attenzione: 100 g diapportano la metà del massimo consentito in un giorno. La presenza del limone in questa ricetta aumenta la biodisponibilità del ...