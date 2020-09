Il M5S ha scelto di sponsorizzare i video di Matteo Salvini e Giorgia Meloni sul referendum

(Di martedì 15 settembre 2020) Da maggio del 2019 Facebook ha aperto a tutti la sua Ad Library, soprattutto per quanto riguarda i temi sociali e politici, consentendo così di capire chi e quanto spende sul social network per promuovere i propri contenuti. Insomma, quando sulla vostra timeline compare la dicitura “contenuto sponsorizzato”, potete agevolmente verificare chi è aquel post e per quale cifra. Oggi, la nostra attenzione è stata attirata da una serie dipubblicati dal recentissimo account IoVotoSì su Facebook, una pagina che è stata creata il 9 settembre e che, da ieri, ha iniziato aalcuni contenuti. Il finanziatore di questi contenuti è il Movimento 5 Stelle-Camera. LEGGI ANCHE > Europee, da marzo a maggio la Lega ha speso 75mila euro sulla pagina Facebook di ...

Sceglie la Campania per chiudere la campagna elettorale - e Napoli in particolare, l'appuntamento è per giovedì a Largo Berlinguer intorno alle 20 - Luigi Di Maio ex numero uno del M5S ora ministro de ...La scelta del giornalista come candidato a queste elezioni regionali ha però di fatto spaccato il centrosinistra, visto che Italia Viva si è detta delusa e correrà per conto proprio come in Puglia e ...Una scelta dannosa per l’ambiente ma conveniente ... anche a costo di spaccare il M5S. Monte Carnevale è a pochi metri dalle case, da una riserva naturale protetta, dall’aeroporto di ...