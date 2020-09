Il Gesù della Pietà di Michelangelo è nero: il tweet della Pontificia Università per la Vita che genera polemiche (Di martedì 15 settembre 2020) Il Gesù della Pietà di Michelangelo è nero: il tweet che genera polemiche “Un’immagine che vale un discorso”: con questa frase la Pontificia Accademia per la Vita ha lanciato un tweet che mostra una foto della celebre Pietà di Michelangelo, però con Gesù dipinto di nero. Un fotomontaggio con l’obiettivo di sensibilizzare contro il razzismo, che ha scatenato però anche un’ondata di polemiche. Il motivo? In molti hanno interpretato il gesto della Pontificia Accademia per la Vita come un omaggio ... Leggi su tpi (Di martedì 15 settembre 2020) Il GesùPietà di: ilche“Un’immagine che vale un discorso”: con questa frase laAccademia per laha lanciato unche mostra una fotocelebre Pietà di, però con Gesù dipinto di. Un fotomontaggio con l’obiettivo di sensibilizzare contro il razzismo, che ha scatenato però anche un’ondata di. Il motivo? In molti hanno interpretato il gestoAccademia per lacome un omaggio ...

