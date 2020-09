I programmi in tv oggi, 15 settembre 2020: film, intrattenimento e attualità (Di martedì 15 settembre 2020) ...45 - Affari di famiglia Piani di guerra 21:15 - Just a Gigolo 23:15 - Fotografando Patrizia 01:00 - Groupie sesso a domicilio La7 18:00 - Little Murders 19:55 - Il meteo della sera - 20:00 - TG LA7 ... Leggi su lopinionista (Di martedì 15 settembre 2020) ...45 - Affari di famiglia Piani di guerra 21:15 - Just a Gigolo 23:15 - Fotografando Patrizia 01:00 - Groupie sesso a domicilio La7 18:00 - Little Murders 19:55 - Il meteo della sera - 20:00 - TG LA7 ...

GazzettinoL : Uscita del nuovo singolo dell’artista livornese Manuela Galasso Programmi televisivi Ora in Tv Martedi 15 Settembr… - PoliticaNewsNow : PALINSESTO POLITICO - I programmi Tv e Radio in onda oggi, martedì 15 settembre 2020 - programmitvoggi : I programmi in tv oggi, 15 settembre 2020: film, intrattenimento e attualità - Simobal05 : RT @fabiofabbretti: @GiusCandela I reality si dice che mettono a nudo i concorrenti. In realtà rivelano molto le capacità di un conduttore.… - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 15 settembre 2020: film, intrattenimento e attualità -