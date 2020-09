Grande (Ugl Caserta) scrive a Carnevale: “Donne unite contro la violenza di genere” (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Accogliamo con piacere l’approdo del cortometraggio dal titolo ‘L’Aurora’ alla finale del Capri Movie International Film Festival“. Comincia così il messaggio che ha rivolto questa sera la Vice Segretaria della Ugl Caserta Marianna Grande, alla dottoressa Tiziana Carnevale, Presidente dell’associazione Spazio Donna, che opera da trent’anni nel comune di Caserta. “Il tema della violenza di genere ha bisogno di essere veicolato da tutte le donne della provincia, senza distinzione di appartenenza politica, sociale o lavorativa” ha chiosato la sindacalista “la Ugl Caserta organizza e sostiene mostre, gazebo informativi e raccolte di fondi necessarie a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Accogliamo con piacere l’approdo del cortometraggio dal titolo ‘L’Aurora’ alla finale del Capri Movie International Film Festival“. Comincia così il messaggio che ha rivolto questa sera la Vice Segretaria della UglMarianna, alla dottoressa Tiziana, Presidente dell’associazione Spazio Donna, che opera da trent’anni nel comune di. “Il tema delladi genere ha bisogno di essere veicolato da tutte le donne della provincia, senza distinzione di appartenenza politica, sociale o lavorativa” ha chiosato la sindacalista “la Uglorganizza e sostiene mostre, gazebo informativi e raccolte di fondi necessarie a ...

I sindacati dei trasporti Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo chiedono, in una lettera indirizzata al commissaro straordinario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, “un incontro urgente ...

UGL: “Inammissibili ritardi e leggerezze. Governo tuteli il diritto fondamentale all’istruzione”

“Oggi 5,6 milioni di studenti hanno ripreso le lezioni, un evento di grande importanza per milioni di famiglie. Purtroppo sono ancora molte le incertezze, i disagi e le profonde criticità che i nostri ...

Lo sciopero dei bus non rovina la festa

Gli autisti non sono mancati, gli studenti al contrario sì. Da giorni l’incubo di famiglie e ragazzi aveva un nome: sciopero del trasporto pubblico locale. L’Ugl Autoferrotranvieri aveva indetto la se ...

