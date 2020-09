Grande Fratello Vip 5 chi manca? ecco i concorrenti che entreranno venerdì (Di martedì 15 settembre 2020) Grande Fratello Vip 5 non tutti sono entrati lunedì 14 settembre nella Casa, quali concorrenti arriveranno venerdì 18? Il doppio debutto regala sorprese e per rendere più vivace il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini che ha fatto entrare nella casa soltanto 12 concorrenti lasciandone altri per la puntata di venerdì. E agli spettatori più attenti non è sfuggito come a entrare venerdì, serata in cui i giovani magari escono, sarà l’idolo del web e delle giovanissime Denis Dosio. ecco chi sono i concorrenti che entreranno venerdì nella casa del GF Vip: Paolo Brosio Denis Dosio Stefania Orlando Fulvio Abbate Myriam Catania Francesca Pepe Francesco Oppini Elisabetta ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 15 settembre 2020)Vip 5 non tutti sono entrati lunedì 14 settembre nella Casa, qualiarriveranno venerdì 18? Il doppio debutto regala sorprese e per rendere più vivace ilVip con Alfonso Signorini che ha fatto entrare nella casa soltanto 12lasciandone altri per la puntata di venerdì. E agli spettatori più attenti non è sfuggito come a entrare venerdì, serata in cui i giovani magari escono, sarà l’idolo del web e delle giovanissime Denis Dosio.chi sono ichevenerdì nella casa del GF Vip: Paolo Brosio Denis Dosio Stefania Orlando Fulvio Abbate Myriam Catania Francesca Pepe Francesco Oppini Elisabetta ...

