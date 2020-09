Gli europarlamentari color arcobaleno di cui avremmo bisogno anche in Italia (Di martedì 15 settembre 2020) Chiariamolo subito: non siamo in Italia e questi parlamentari non hanno scelto di formare una bandiera arcobaleno per le ultime vicende di cronaca accadute nel nostro paese – almeno non direttamente -. Loro sono 32 europarlamentari arcobaleno che hanno deciso di farsi fotografare vestiti e schierati così per chiedere all’Unione Europea di intervenire immediatamente e di rispettare quanto affermato lo scorso febbraio contro le “Free LGBT Zone” in Polonia, le aree del paese che si chiamano così perché libere dall’ideologia LGBT e letteralmente vietate ai gay. Qui possono abitare persone che non vogliono che i membri della comunità vengano arrestati ma solo che si nascondano. LEGGI anche >>> Ursula von der Leyen a favore dei diritti ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 15 settembre 2020) Chiariamolo subito: non siamo ine questi parlamentari non hanno scelto di formare una bandieraper le ultime vicende di cronaca accadute nel nostro paese – almeno non direttamente -. Loro sono 32che hanno deciso di farsi fotografare vestiti e schierati così per chiedere all’Unione Europea di intervenire immediatamente e di rispettare quanto affermato lo scorso febbraio contro le “Free LGBT Zone” in Polonia, le aree del paese che si chiamano così perché libere dall’ideologia LGBT e letteralmente vietate ai gay. Qui possono abitare persone che non vogliono che i membri della comunità vengano arrestati ma solo che si nascondano. LEGGI>>> Ursula von der Leyen a favore dei diritti ...

