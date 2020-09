Fusione FCA e PSA: Fiat e Peugeot corrono in borsa (Di martedì 15 settembre 2020) FCA e PSA sono d’accordo a cambiare alcuni aspetti dell’accordo iniziale sulla Fusione, il completamento dell’operazione dovrebbe avvenire nel 2021, alla fine del primo trimestre. Le due società hanno aggiunto dei nuovi obiettivi in risposta alle conseguenze del coronavirus. Non cambieranno le promesse e i valori contenuti nel documento chiamato Combination Agreement. Le modifiche riguardano solo alcuni valori finanziari migliorati. Fusione Fiat e Peugeot: l’accordo prima e dopo le modifiche Fiat Chrysler aveva concesso un diritto di distribuzione in entrata con una cedola speciale degli azionisti FCA. Il valore è di 5,5 miliardi che verrà tagliata 2,9 miliardi. PSA detiene una nuova quota del 46%, con la modifica dell’accordo viene distribuita ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 15 settembre 2020) FCA e PSA sono d’accordo a cambiare alcuni aspetti dell’accordo iniziale sulla, il completamento dell’operazione dovrebbe avvenire nel 2021, alla fine del primo trimestre. Le due società hanno aggiunto dei nuovi obiettivi in risposta alle conseguenze del coronavirus. Non cambieranno le promesse e i valori contenuti nel documento chiamato Combination Agreement. Le modifiche riguardano solo alcuni valori finanziari migliorati.: l’accordo prima e dopo le modificheChrysler aveva concesso un diritto di distribuzione in entrata con una cedola speciale degli azionisti FCA. Il valore è di 5,5 miliardi che verrà tagliata 2,9 miliardi. PSA detiene una nuova quota del 46%, con la modifica dell’accordo viene distribuita ...

