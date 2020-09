Flavio Briatore: “Non voglio minimizzare il covid ma basta alimentare l’isteria collettiva… la polmonite che ho avuto l’anno scorso è stata peggio” (VIDEO) (Di martedì 15 settembre 2020) “Ciao ragazzi, sono tornato a casa e adesso la prima cosa a cui penso sono i malati di covid, i positivi e auguro a tutti di uscirne nel più breve tempo possibile come in effetti ne sono uscito io”. Comincia così il primo VIDEO postato sui social da Flavio Briatore che, trascorso il periodo di isolamento causa covid-19 a casa di Daniela Santanché, è tornato nella sua abitazione. “Io non voglio minimizzare la malattia ma voglio solo raccontare quello che è successo”, continua l’imprenditore. A questo punto Briatore racconta di essere stato ricoverato già l’anno scorso per una polmonite e di essere stato davvero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) “Ciao ragazzi, sono tornato a casa e adesso la prima cosa a cui penso sono i malati di, i positivi e auguro a tutti di uscirne nel più breve tempo possibile come in effetti ne sono uscito io”. Comincia così il primopostato sui social dache, trail periodo di isolamento causa-19 a casa di Daniela Santanché, è tornato nella sua abitazione. “Io nonla malattia masolo raccontare quello che è successo”, continua l’imprenditore. A questo puntoracconta di essere stato ricoverato già l’annoper unae di essere stato davvero ...

