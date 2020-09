Ex Embraco, giornata decisiva per il futuro dei lavoratori (Di martedì 15 settembre 2020) Mattina di incontri torinesi per la sottosegretaria all’Economia Alessandra Todde che in prefettura ha visto i rappresentanti dei lavoratori dell’ex Embraco per illustrare il piano messo a punto da Governo e Invitalia. La sottosegretaria ha precisato di aver lavorato duramente per arrivare a questa soluzione e di conoscere bene le difficoltà dei lavoratori della ex Embraco avendo seguito questa vertenza per tutto l’anno. Todde ha poi incontrato la sindaca Chiara Appendino, il commissario Maurizio Castro e il vescovo di Torino monsignor Cesare Nosiglia. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 15 settembre 2020) Mattina di incontri torinesi per la sottosegretaria all’Economia Alessandra Todde che in prefettura ha visto i rappresentanti deidell’exper illustrare il piano messo a punto da Governo e Invitalia. La sottosegretaria ha precisato di aver lavorato duramente per arrivare a questa soluzione e di conoscere bene le difficoltà deidella exavendo seguito questa vertenza per tutto l’anno. Todde ha poi incontrato la sindaca Chiara Appendino, il commissario Maurizio Castro e il vescovo di Torino monsignor Cesare Nosiglia. L'articolo proviene da Nuova Società.

