De Laurentiis: «Ringrazio tutti coloro che mi hanno mostrato affetto» – FOTO (Di martedì 15 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis, il patron del Napoli, ha voluto ringraziare tutti per l’affetto dimostrato per la sua positività al Covid-19 Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, ha voluto ringraziare tutte le persone che gli hanno dimostrato affetto dopo la sua positività al Covid-19. Ecco le sue parole espresse sul proprio profilo Twitter: «Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno manifestato a me e mia moglie il loro affetto e la loro solidarietà» Un ringraziamento particolare ai tifosi del Napoli in Italia e nel mondo che mi hanno regalato questo bellissimo video. Quando sarò guarito voglio ospitarli ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Aurelio De, il patron del Napoli, ha voluto ringraziareper l’diper la sua positività al Covid-19 Aurelio De, il presidente del Napoli, ha voluto ringraziare tutte le persone che glididopo la sua positività al Covid-19. Ecco le sue parole espresse sul proprio profilo Twitter: «di cuorechemanifestato a me e mia moglie il loroe la loro solidarietà» Un ringraziamento particolare ai tifosi del Napoli in Italia e nel mondo che miregalato questo bellissimo video. Quando sarò guarito voglio ospitarli ...

vvlnapoli : De Laurentiis: 'Grazie ai tifosi,guarisco e vi porto tutti a pranzo': 'Ringrazio tutti coloro che hanno manifestato… - cangianie : RT @napolista: De Laurentiis: “Grazie a tutti per l’affetto e la solidarietà” Il presidente su Twitter: “Ringrazio di cuore tutti coloro ch… - napolista : De Laurentiis: “Grazie a tutti per l’affetto e la solidarietà” Il presidente su Twitter: “Ringrazio di cuore tutti… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ADL - De Laurentiis: 'Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno manifestato a me e mia moglie il loro affetto e la loro… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ADL - De Laurentiis: 'Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno manifestato a me e mia moglie il loro affetto e la loro… -