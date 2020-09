Covid, l'immunologo premio Nobel Hoffmann: 'Se saremo prudenti, non servirà un nuovo lockdown' (Di martedì 15 settembre 2020) L'immunologo e premio Nobel per la Medicina, Jules Hoffmann , è ottimista per quanto riguarda la guerra al coronavirus . 'Se saremo prudenti, non ci sarà bisogno di un nuovo lockdown ', ha detto. Per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 settembre 2020) L'per la Medicina, Jules, è ottimista per quanto riguarda la guerra al coronavirus . 'Se, non ci sarà bisogno di un', ha detto. Per ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid immunologo Covid, l'immunologo premio Nobel Hoffmann: "Se saremo prudenti, non servirà un nuovo lockdown" TGCOM Coronavirus, quali organi colpisce. Danni anche al cervello

Stefania Di Marco, direttrice scientifica di Advent-Irbm, l’azienda di Pomezia che ha collaborato alla realizzazione del cosiddetto vaccino “europeo” in sviluppo a Oxford, si è detta allarmata da una ...

Il coronavirus ‘dirotta’ le cellule del cervello mentre si replica, la scoperta di uno studio

Il coronavirus può influenzare il cervello e ‘dirottare’ le cellule cerebrali per replicarsi. Lo hanno scoperto i ricercatori della Yale University e hanno pubblicato lo stusio su BioRXiv, in attesa d ...

