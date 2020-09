Covid, in Lombardia 176 nuovi contagi e due morti (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Adnkronos) - In Lombardia 176 nuovi contagi da In Lombardia ci sono 29 persone in terapia intensiva per gli effetti del Covid-19, una persona in più rispetto a ieri. Quanto ai ricoveri meno gravi, sono 263 in tutto, anche in questo caso con solo una persona in più portata in ospedale nelle ultime 24 ore. E' sempre la provincia di Milano la città dove si registra il maggior numero di nuovi contagi. Sono 90, di cui 46 a Milano città. Seguono Monza, con 20 positivi, e Brescia, con 16. Bene Bergamo, che registra 4 nuovi casi e Lecco, dove sono 7. A Como i contagi rilevati sono 2, a Cremona e Lodi 3; a Mantova e Pavia sono 7, a Sondrio c'è un solo nuovo caso e a Varese 6. Leggi su iltempo (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Adnkronos) - In176da Inci sono 29 persone in terapia intensiva per gli effetti del-19, una persona in più rispetto a ieri. Quanto ai ricoveri meno gravi, sono 263 in tutto, anche in questo caso con solo una persona in più portata in ospedale nelle ultime 24 ore. E' sempre la provincia di Milano la città dove si registra il maggior numero di. Sono 90, di cui 46 a Milano città. Seguono Monza, con 20 positivi, e Brescia, con 16. Bene Bergamo, che registra 4casi e Lecco, dove sono 7. A Como irilevati sono 2, a Cremona e Lodi 3; a Mantova e Pavia sono 7, a Sondrio c'è un solo nuovo caso e a Varese 6.

