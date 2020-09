(Di martedì 15 settembre 2020), ha presentato oggi una nuova generazione di dissipatori a liquido per CPU all-in-one, con unlook e prestazioni ottime, produttore leader di periferiche gaming ad alte prestazioni e componenti esclusivi, oggi ha presentato una nuova generazione di dissipatori a liquido per CPU all-in-one che vantano un look straordinario e prestazioni di raffreddamento estremamente potenti e silenziose. I modelli H100i, H115ie H150ioffrono incredibili prestazioni di raffreddamento, una vivace illuminazione RGB realizzata con la tecnologia LED, e la possibilità di controllare nel dettaglio ogni aspetto tramite il software...

tuttoteKit : #Corsair: arriva il nuovo dissipatore iCUE ELITE CAPELLIX #ICUEELITECAPELLIX #tuttotek -

Ultime Notizie dalla rete : CORSAIR arriva

tuttoteK

CORSAIR, produttore leader di periferiche gaming ad alte prestazioni e componenti esclusivi, oggi ha presentato una nuova generazione di dissipatori a liquido per CPU all-in-one che vantano un look st ...CORSAIR, produttore leader di periferiche gaming ad alte prestazioni e componenti esclusivi, oggi ha presentato una nuova generazione di dissipatori a liquido per CPU all-in-one che vantano un look st ...Corsair ci ha mandato due prodotti del tutto indipendenti l’uno dall’altro – e che quindi avremmo potuto anche trattare separatamente – ma, montandoli, ci siamo accorti che avremmo fatto meglio ad abb ...