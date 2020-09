Copa Libertadores, Boca Juniors autorizzato a giocare con positivi. La rabbia del Libertad Asuncion (Di martedì 15 settembre 2020) Situazione esplosiva in Copa Libertadores, che alla ripresa propone il match tra i paraguaiani del Libertad Asuncion ed il Boca Juniors. Nella squadra argentina però diversi giocatori, seppur asintomatici, continuano ad essere positivi al Covid-19 ma nonostante questo il Boca è stato autorizzato sia a viaggiare che a scendere in campo. L’autorizzazione concessa dal Conmebol e dal ministero della sanita’ del Paraguay ai giocatori in questione ha scatenato la dura reazione del Libertad Asuncion: “Hanno rinchiuso un paraguaiano che non puo’ aprire la sua attivita’, ma gli stranieri arrivano con un test positivo e possono giocare. ... Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) Situazione esplosiva in, che alla ripresa propone il match tra i paraguaiani deled il. Nella squadra argentina però diversi giocatori, seppur asintomatici, continuano ad essereal Covid-19 ma nonostante questo ilè statosia a viaggiare che a scendere in campo. L’autorizzazione concessa dal Conmebol e dal ministero della sanita’ del Paraguay ai giocatori in questione ha scatenato la dura reazione del: “Hanno rinchiuso un paraguaiano che non puo’ aprire la sua attivita’, ma gli stranieri arrivano con un test positivo e possono. ...

Ultime Notizie dalla rete : Copa Libertadores Coronavirus: Boca autorizzato a schierare i calciatori positivi in Copa Libertadores, è bufera ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero Libertadores, il Libertad non vuole giocare: «Intraprenderemo azioni legali»

Il Club Libertad ha protestato contro la decisione di far giocare il match di Copa Libertadores con il Boca Juniors Il match di Copa Libertadores tra il Club Libertad e il Boca Juniors si giocherà non ...

Bufera Boca Juniors: autorizzato a schierare calciatori positivi al Coronavirus!

Scoppia la bufera in Sudamerica, per il caso Boca Juniors. Il più importante club argentino infatti è stato autorizzato a viaggiare in Paraguay con alcuni giocatori risultati positivi al Coronavirus n ...

