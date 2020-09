Coman in quarantena: è stato in contatto con un positivo al Covid (Di martedì 15 settembre 2020) Poco meno di un mese fa il Bayern Monaco alzava al cielo di Lisbona la sua sesta Champions League. I bavaresi coronavano un meraviglioso 2020 con la vittoria più prestigiosa, unendo il successo europeo ai trionfi in terra tedesca con la Bundesliga e la Coppa di Germania. L'uomo che ha riscritto la storia è stato Kingsley Coman, esterno offensivo ex Paris Saint-Germain e Juventus. Proprio il francese ora non sta vivendo un momento semplice.caption id="attachment 1011339" align="alignnone" width="1024" Coman (getty images)/captionCORONAVIRUSInfatti anche il giocatore si trova a dover fare i conti con la tegola Coronavirus. Coman è entrato in contatto con una persona risultata positiva al Covid 19. Di conseguenza, il giocatore sarà costretto a rimanere in ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 settembre 2020) Poco meno di un mese fa il Bayern Monaco alzava al cielo di Lisbona la sua sesta Champions League. I bavaresi coronavano un meraviglioso 2020 con la vittoria più prestigiosa, unendo il successo europeo ai trionfi in terra tedesca con la Bundesliga e la Coppa di Germania. L'uomo che ha riscritto la storia èKingsley, esterno offensivo ex Paris Saint-Germain e Juventus. Proprio il francese ora non sta vivendo un momento semplice.caption id="attachment 1011339" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionCORONAVIRUSInfatti anche il giocatore si trova a dover fare i conti con la tegola Coronavirus.è entrato incon una persona risultata positiva al19. Di conseguenza, il giocatore sarà costretto a rimanere in ...

