Casaleggio e i panni sporchi del M5S | “Troppi morosi | taglio i servizi della Rousseau”

Leggi su ilparagone

(Di martedì 15 settembre 2020) In una famiglia ormai allo sbando, quella del M5S sempre più prossimo all’implosione, ivengono ormai lavati in piazza, pubblicamente, senza più filtri. E così succede che Davide, il presidente dell’Associazione Rousseau costretto ormai da tempo a fare i conti con una frangia grillina a lui apertamente ostile, decida di rendere pubblico il comportamento di tanti Cinque Stelle “” che continuano a non pagare il contributo di 300 euro al mese. E annunciando, così, ildeiofferti dalla piattaforma. Una vendetta che ha messo in imbarazzo il Movimento, già alle prese con l’avvicinamento di elezioni Regionali dall’esito nefasto e ampiamente ...