Casa Bianca | Israele | Emirati Arabi e Bahrein firmano l’accordo per la pace

(Di martedì 15 settembre 2020) Donald Trump sigilla con nuove promesse la pax americana in Medio Oriente, formalizzata dalla firma alladegli accordi di Abramo, ossia le intese per la normalizzazione dei rapporti a 360 gradi trada un lato e glie ildall'altro, in cambio della sospensione dell'annessione della Cisgiordania

“Un giorno storico per la pace, nasce un nuovo Medio Oriente con un accordo che nessuno pensava fosse possibile e che a breve verrà firmato da altri cinque o sei Paesi arabi”. Donald Trump, riporta l’ ...Netanyahu arriva alla Casa Bianca prima della cerimonia della firma degli accordi di Abramo, i trattati di pace fra Israele, Bahrein e Emirati Arabi Uniti, che dovrebbero essere siglati nella giornata ...Per Donald Trump è un giorno memorabile, così come storico per il Medio Oriente. Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein firmano alla Casa Bianca gli accordi di pace che riconoscono formalmente lo Stat ...