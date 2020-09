Calciomercato Napoli, secondo Fabio Santini l’Inter punta Alex Meret per l’anno prossimo (Di martedì 15 settembre 2020) Il giornalista Fabio Santini, volto noto di 7 Gold, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Diretta Mercato, programma in onda sulla emittente Radio Sportiva, analizzando le trattative di alcuni tra i club più importanti del campionato italiano di Serie A. “Gennaro Gattuso, nel corso dei suoi primi mesi a Napoli, ha avuto il grande merito di cementare il gruppo. Ora i calciatori sono molto uniti e sono felici di fare parte del progetto tecnico e tattico del coach calabrese”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “Un solo calciatore vorrebbe andare via ed è Alex ... Leggi su calciomercato.napoli (Di martedì 15 settembre 2020) Il giornalista, volto noto di 7 Gold, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Diretta Mercato, programma in onda sulla emittente Radio Sportiva, analizzando le trattative di alcuni tra i club più importanti del campionato italiano di Serie A. “Gennaro Gattuso, nel corso dei suoi primi mesi a, ha avuto il grande merito di cementare il gruppo. Ora i calciatori sono molto uniti e sono felici di fare parte del progetto tecnico e tattico del coach calabrese”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “Un solo calciatore vorrebbe andare via ed è...

