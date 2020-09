Calciomercato Catania, «usato sicuro»: idea Reginaldo per l’attacco (Di martedì 15 settembre 2020) Calciomercato Catania, «usato sicuro»: idea Reginaldo per l’attacco, ma prima della cessione serve una punta per mister Toscano Il Catania ci prova per Reginaldo. Il club etneo – secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com – sta puntando in maniera concreta sul calciatore in forza alla Reggina (ex Fiorentina e Parma tra le altre). SCAMBIO DI PUNTE – Il giocatore potrebbe lasciare la Reggina, ma mister Toscano vuole assolutamente un rinforzo in quel reparto: il mercato del Catania, dunque, passa anche dalle operazioni in entrata della compagine granata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020), «»:per l’attacco, ma prima della cessione serve una punta per mister Toscano Ilci prova per. Il club etneo – secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com – sta puntando in maniera concreta sul calciatore in forza alla Reggina (ex Fiorentina e Parma tra le altre). SCAMBIO DI PUNTE – Il giocatore potrebbe lasciare la Reggina, ma mister Toscano vuole assolutamente un rinforzo in quel reparto: il mercato del, dunque, passa anche dalle operazioni in entrata della compagine granata. Leggi su Calcionews24.com

Mediagol : #Calciomercato #Catania, non solo Manuel Sarao: sondaggio degli etnei per #Reginaldo, la #Reggina… - Mediagol : #Calciomercato #Catania, non solo Manuel Sarao: sondaggio degli etnei per Reginaldo, la Reggina... - tabellamercatob : Ieri #calciomercato #SerieB Affari del #14settembre Cessioni in #SerieC #Empoli: in prestito alla #Lucchese il t… - LI_SoloRAYA : Calciomercato, il Catania su Diakité. L’ex Lazio è attualmente svincolato - GoalSicilia : #Calciomercato #serieC: duello tra #Catania e #Trapani per un portiere -