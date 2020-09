Berrettini-Coria in tv | data | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020

(Di martedì 15 settembre 2020) Matteoesordirà agliBNL d’Italiadal secondo turno, avendo usufruito di un bye precedentemente. L’azzurro farà il suo ingresso in scena nell’evento ‘casalingo’ contro Federico, superiore a Jan-Lennard Struff nel turno precedente e sconfitto dall’italiano classe ’96 nell’unico precedente. Il match si disputerà mercoledì 16 settembre, conda definire ufficialmente. La copertura televisiva sarà probabilmente affia Sky Sport (201 o 204), con livesulla piattaforma Sky Go. Peraltro, Sportface.it proporrà unatestuale, con aggiornamenti e approfondimenti in merito.

