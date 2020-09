Banchi a rotelle usati come autoscontro: video diventa virale su TikTok (e Salvini lo rilancia). Ma l’autore specifica: “Risale al 2017” (Di martedì 15 settembre 2020) A neanche 24 ore dal suono della prima campanella, è diventato virale sui social un video che mostra un gruppo di studenti giocare all’autoscontro con i Banchi a rotelle. Proprio il modello scelto dalla ministra Azzolina per la ripartenza della scuola e duramente criticato nei mesi scorsi. A rilanciare il video – pubblicato inizialmente su TikTok da “Emilio abagnale99” – è stato anche Matteo Salvini, che lo ha condiviso sulle sue pagine Facebook, Instagram e Twitter con l’hashtag #AzzolinaBocciata. Poche ore, però, lo stesso TikToker ha scritto un commento in calce al suo video: “Anno 2017 comunque”, suggerendo il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) A neanche 24 ore dal suono della prima campanella, ètosui social unche mostra un gruppo di studenti giocare all’con i. Proprio il modello scelto dalla ministra Azzolina per la ripartenza della scuola e duramente criticato nei mesi scorsi. Are il– pubblicato inizialmente suda “Emilio abagnale99” – è stato anche Matteo, che lo ha condiviso sulle sue pagine Facebook, Instagram e Twitter con l’hashtag #AzzolinaBocciata. Poche ore, però, lo stessoer ha scritto un commento in calce al suo: “Anno 2017 comunque”, suggerendo il ...

giornalettismo : Sui social è stato pubblicato un video in cui si vedono alcuni ragazzi 'giocare' con i #banchiarotelle facendo 'aut… - fanpage : Era un video vecchio di 3 anni. - AMorelliMilano : Banchi a rotelle utilissimi. Stupidi noi che non l’abbiamo capita prima... DE MICHELI-AZZOLINA DUO SCIAGURA!… - EnfantProdige : RT @BarbascuraX: - Video di ragazzi che fanno casino in aula con banchi a rotelle. INDINNIATO!!1! - Sì, ma il video è del 2017 - Vabbuè ma… - ale5stelle1 : RT @MementoMoro: Il Video del 2017 dimostra anche l’ignoranza di chi pensava che i banchi con le rotelle fossero stati introdotti per il co… -