Aouar Juventus, affondo bianconero: possibile svolta a centrocampo (Di martedì 15 settembre 2020) Aouar Juventus – Da tempo ormai si parla di uno dei maggiori talenti del panorama calcistico internazionale in ottica Juventus. Houssem Aouar è il perfetto esempio di centrocampista moderno, dotato di una tecnica ed una visione di gioco superiore alla media. Pirlo per la sua Juventus aspetta un colpo da 90 a centrocampo, all’inizio si parlava di Pogba, ma il talento del Lione per età e pretese economiche ha superato il polpo. Nelle ultime ore infatti si registrano notevoli passi in avanti per quanto riguarda il numero 8 del Lione. Aouar Juventus, le ultimissime sul talento francese Infatti secondo quanto riportato dal ‘Quotidiano Sportivo’ i fari sarebbero puntati tutti su Houssem Aouar. Il ragazzo ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 15 settembre 2020)– Da tempo ormai si parla di uno dei maggiori talenti del panorama calcistico internazionale in ottica. Houssemè il perfetto esempio di centrocampista moderno, dotato di una tecnica ed una visione di gioco superiore alla media. Pirlo per la suaaspetta un colpo da 90 a, all’inizio si parlava di Pogba, ma il talento del Lione per età e pretese economiche ha superato il polpo. Nelle ultime ore infatti si registrano notevoli passi in avanti per quanto riguarda il numero 8 del Lione., le ultimissime sul talento francese Infatti secondo quanto riportato dal ‘Quotidiano Sportivo’ i fari sarebbero puntati tutti su Houssem. Il ragazzo ...

LorenzoPuliga : Prestito a 25 mln + 40 #AOUAR #JUVENTUS?? #FINOALLAFINE ??? - BianconeriZonIt : Houssem #Aouar andrà alla #Juventus secondo quanto riferitoci. @indykaila - kuzonizuka : RT @FabioGatto10: Bomba ?? #Aouar non andrà all’#Arsenal come previsto ma sarà un nuovo giocatore della #Juventus #calciomercato @Calciomerc… - JuV3niN0_MaTtO : RT @FabioGatto10: Bomba ?? #Aouar non andrà all’#Arsenal come previsto ma sarà un nuovo giocatore della #Juventus #calciomercato @Calciomerc… - MalgaJr : RT @FabioGatto10: Bomba ?? #Aouar non andrà all’#Arsenal come previsto ma sarà un nuovo giocatore della #Juventus #calciomercato @Calciomerc… -