Anziano aggredito a pugni e calci, un arrestato a Vicenza (Di martedì 15 settembre 2020) Vicenza, 15 SET - Un giovane di 25 anni è stato arrestato dalla Polizia di Vicenza dopo aver preso a pugni e calci un Anziano di 73 anni, che era intervenuto per sedare una lite dell'aggressore con la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 15 settembre 2020), 15 SET - Un giovane di 25 anni è statodalla Polizia didopo aver preso aundi 73 anni, che era intervenuto per sedare una lite dell'aggressore con la ...

cagliaripad : Anziano aggredito a pugni e calci, un arrestato - AnsaVeneto : Anziano aggredito a pugni e calci, un arrestato a Vicenza. Video residenti ritrae giovane picchiare vittima in parc… - CittadiVicenza : Dura #condanna da parte del primo cittadino di #Vicenza con riferimento all'episodio avvenuto ieri in zona Mercato… - AnnaGiangiuli : @RadioSavana Ma quello che riprende col telefonino perché non si è precipitato in strada per aiutare l'anziano? È p… - MassimoCappe77 : Anziano aggredito al Mercato Nuovo, Presidio Vicenza: “nuovo caso Willy ma nessuno ne parlerà” -

Ultime Notizie dalla rete : Anziano aggredito Anziano aggredito a pugni e calci, un arrestato a Vicenza Agenzia ANSA Savona, pestaggio brutale come il caso di Willy: trascinato per i capelli e massacrato dal branco

Lo hanno trascinato per i capelli per centinaia di metri, hanno picchiato e minacciato con un coltello. Calci alla testa, fino a farlo svenire e spaccargli uno zigomo. Un incubo durato quasi un’ora d ...

Savona, 22enne pestato da "branco": 5 arrestati

Cinque italiani, di età compresa tra i 22 e i 33 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Savona per aver aggredito e pestato un 22enne. I fatti risalgono al primo di giugno. L'aggressione sarebb ...

Anziano aggredito a pugni e calci, un arrestato a Vicenza

VICENZA, 15 SET - Un giovane di 25 anni è stato arrestato dalla Polizia di Vicenza dopo aver preso a pugni e calci un anziano di 73 anni, che era intervenuto per sedare una lite dell'aggressore con la ...

Lo hanno trascinato per i capelli per centinaia di metri, hanno picchiato e minacciato con un coltello. Calci alla testa, fino a farlo svenire e spaccargli uno zigomo. Un incubo durato quasi un’ora d ...Cinque italiani, di età compresa tra i 22 e i 33 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Savona per aver aggredito e pestato un 22enne. I fatti risalgono al primo di giugno. L'aggressione sarebb ...VICENZA, 15 SET - Un giovane di 25 anni è stato arrestato dalla Polizia di Vicenza dopo aver preso a pugni e calci un anziano di 73 anni, che era intervenuto per sedare una lite dell'aggressore con la ...