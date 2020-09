Al referendum vincerà il Sì. Alla bielorussa o quasi (Di martedì 15 settembre 2020) (Foto: Getty Images)Davvero pensiamo che il “dibattito sui giornali” possa aver smosso qualcosa nel corpaccione dell’opinione pubblica rispetto al referendum sul taglio dei parlamentari? Che lo schierarsi di questo o quel direttore, di questa o quella redazione, di questo o quell’opinionista a favore o – nel caso specifico – contro possa orientare i cittadini su una scelta così semplice, elementare e ovviamente, in quanto tale, estremamente controversa? Difficile, per non dire illusorio. Non servono i sondaggi per prevedere che il Sì vincerà a mani basse, con una percentuale superiore al 60%. Anche se le ultime rilevazioni stimavano una “rimonta” del No nelle ultime settimane. Forse sarebbe meglio chiamarlo un movimento che avrebbe portato il rigetto della legge intorno al 40%. Questa è in ... Leggi su wired (Di martedì 15 settembre 2020) (Foto: Getty Images)Davvero pensiamo che il “dibattito sui giornali” possa aver smosso qualcosa nel corpaccione dell’opinione pubblica rispetto alsul taglio dei parlamentari? Che lo schierarsi di questo o quel direttore, di questa o quella redazione, di questo o quell’opinionista a favore o – nel caso specifico – contro possa orientare i cittadini su una scelta così semplice, elementare e ovviamente, in quanto tale, estremamente controversa? Difficile, per non dire illusorio. Non servono i sondaggi per prevedere che il Sì vincerà a mani basse, con una percentuale superiore al 60%. Anche se le ultime rilevazioni stimavano una “rimonta” del No nelle ultime settimane. Forse sarebbe meglio chiamarlo un movimento che avrebbe portato il rigetto della legge intorno al 40%. Questa è in ...

andrewsword2 : RT @PierML: Qualcuno crede che al referendum vincerà il No? - PierML : Qualcuno crede che al referendum vincerà il No? - eia58 : RT @MarcelloManca3: Di una tappa quelle che conta non sono i primi KM percorsi ma gli ultimi, siamo alle ultime ore del più brutto dei refe… - __Ihaveadream : Sono convintissimo che al referendum vincerà il sì: è da anni che continuano a bombardarci nel dire che serve quest… - pietro_busacca : RT @MarcelloManca3: Di una tappa quelle che conta non sono i primi KM percorsi ma gli ultimi, siamo alle ultime ore del più brutto dei refe… -