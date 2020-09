Aggressione choc: un 22enne come Willy. Pugni e calci in faccia, arrestati 5 giovani (Di martedì 15 settembre 2020) Lo hanno fermato e picchiato selvaggiamente, accusandolo di aver rubato una borsetta a una signora, ma non era vero. Lo hanno trascinato per i capelli per centinaia di metri, minacciato con un coltello e preso a calci in testa fino a farlo svenire. E alla fine gli hanno spaccato uno zigomo. La storia risale al 1 giugno, ma in queste ore i carabinieri di Savona hanno arrestato i responsabili del pestaggio avvenuto ai danni di un 22enne savonese: si tratta di 5 italiani tra i 22 e i 33 anni. E il caso non può non riportare alla mente il pesataggio avvenuto due settimane a Colleferro, quando un gruppo di quattro ragazzi ha picchiato mortalmente Willy Monteiro Duarte, 21anni, residente a Paliano.



