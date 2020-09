Us Open, trionfa l’austriaco Dominic Thiem: vittoria storica (Di lunedì 14 settembre 2020) Nella gara finale degli Us Open a trionfare è l’austriaco Dominc Thiem: per quest’ultimo arriva una vittoria storica e in piena rimonta. In un anno del tutto insolito e complicato anche per il Tennis, si conclude il massimo torneo che vede protagonisti, durante l’anno, gli Stati Uniti d’America: gli Us Open. Come detto poc’anzi, anni insolito per un semplice ma ormai conosciuto motivo: il coronavirus. Il “mostro” che tiene lontano dagli stadi coloro che fanno dello sport un vero e proprio spettacolo: gli spettatori. Soprattutto nel tennis, a pochi centimetri dal rettangolo di gioco. Non per questo, però, sono mancate le vittorie con annesse emozioni. Una di queste è arrivata in serata (notte italiana): l’austriaco ... Leggi su bloglive (Di lunedì 14 settembre 2020) Nella gara finale degli Usre è l’austriaco Dominc: per quest’ultimo arriva unae in piena rimonta. In un anno del tutto insolito e complicato anche per il Tennis, si conclude il massimo torneo che vede protagonisti, durante l’anno, gli Stati Uniti d’America: gli Us. Come detto poc’anzi, anni insolito per un semplice ma ormai conosciuto motivo: il coronavirus. Il “mostro” che tiene lontano dagli stadi coloro che fanno dello sport un vero e proprio spettacolo: gli spettatori. Soprattutto nel tennis, a pochi centimetri dal rettangolo di gioco. Non per questo, però, sono mancate le vittorie con annesse emozioni. Una di queste è arrivata in serata (notte italiana): l’austriaco ...

