TORNADO di FUOCO | sembra l’inferno VIDEO in notturna dalla California

(Di lunedì 14 settembre 2020) Gli incidenti stanno devastando da settimane la West Coast degli Stati Uniti. Laè in ginocchio per le conseguenze del. Purtroppo si contano anche numerose vittime, oltre alle centinaia di case distrutte dai roghi. Il filmato davvero inquietante che vi mostriamo giunge proprioe mostra undi, verificatosi di recente. L’evento non è raro quando ci sono grossi incendi ed è generato dal forte calore innescato dal. Un “firenado” odi, è più propriamente simile al dust devil (mulinello di polvere) ma è molto più pericoloso a causa delle elevatissime temperature a cui si può spingere ...

Gli incidenti stanno devastando da settimane la West Coast degli Stati Uniti. La California è in ginocchio per le conseguenze del fuoco. Purtroppo si contano anche numerose vittime, oltre alle centina ...Una nuvola di pirocumulonembo («Firenado») si è formata sopra un intenso calore in aumento in California. Il video, postato il 12 settembre e ripreso vicino ad un camion dei pompieri, ha fatto il giro ...