Sassuolo Cagliari, ai dettagli lo scambio tra Tripaldelli e Romagna (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Sassuolo e il Cagliari stanno definendo i dettagli per ultimare lo scambio tra Alessandro Tripaldelli e Filippo Romagna Il Sassuolo e il Cagliari stanno definendo gli ultimi dettagli prima di ufficializzare lo scambio tra Alessandro Tripaldelli e Filippo Romagna. Il primo si trasferirà in terra sarda mentre il secondo in quella emiliana. Il trasferimento è previsto a titolo definitivo e i due giocatori si possono ritrovarsi contro già nella prima giornata di campionato. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità dell’operazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Ile ilstanno definendo iper ultimare lotra Alessandroe FilippoIle ilstanno definendo gli ultimiprima di ufficializzare lotra Alessandroe Filippo. Il primo si trasferirà in terra sarda mentre il secondo in quella emiliana. Il trasferimento è previsto a titolo definitivo e i due giocatori si possono ritrovarsi contro già nella prima giornata di campionato. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità dell’operazione. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato - Ai dettagli lo scambio #Tripaldelli - #Romagna tra #Sassuolo e #Cagliari - mondimigliori : @AlfredoPedulla Ciao Alfred the Best, hai conferme su trattativa finale tra Cagliari e Sassuolo per lo scambio Roma… - CentotrentunoC : #CAGLIARI ?? Arrivano conferme dall'entourage di #Tripaldelli ??scambio tra #Cagliari e #Sassuolo con #Romagna più u… - 2way_tips : Sassuolo vs Cagliari Soccer Betting Tips & Predictions - - BCC1920 : #Calciomercato - Ai dettagli lo scambio #Tripaldelli-#Romagna #Cagliari e #Sassuolo ad un passo dall'accordo -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Cagliari Verso Sassuolo-Cagliari: Eusebio Di Francesco affronta il suo passato Calcio Casteddu CORONAVIRUS E INTERROGATIVI, ULTIMA DOMENICA SENZA SERIE A

Il primo campionato post-Covid si giocherà nella giornata delle elezioni. Una coincidenza che sottrarrà molte attenzioni al pallone perchè ognuno farà il tifo per la propria parrocchia politica. Del r ...

Genoa, preso Badelj: accordo con la Lazio. Anche Pjaca fra gli obiettivi

Il Genoa si rinforza a centrocampo. Milan Badelj, centrale classe 1989 di proprietà dela Lazio, è a un passo dai rossoblù. Accordo raggiunto fra i club, con il giocatore atteso a Genova già lunedì 14 ...

Il primo campionato post-Covid si giocherà nella giornata delle elezioni. Una coincidenza che sottrarrà molte attenzioni al pallone perchè ognuno farà il tifo per la propria parrocchia politica. Del r ...Il Genoa si rinforza a centrocampo. Milan Badelj, centrale classe 1989 di proprietà dela Lazio, è a un passo dai rossoblù. Accordo raggiunto fra i club, con il giocatore atteso a Genova già lunedì 14 ...