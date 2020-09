«Residue» | la scomparsa delle comunità nere dal volto dei quartieri

(Di martedì 15 settembre 2020) Un residuo –come il titolo del film d’esordio di Merawi Gerima presentato in concorso alle Giornate degli Autori appena concluse – è il simbolo dell’arroganza bianca nel quartiere di Washington Dc dove è ambientata la storia: i bisogni di un cane nel giardino della madre del protagonista, Jay, che la proprietaria dell’animale non si cura di pulire. Ma residuale è la stessa presenza nera nel luogo che sta venendo rapidamente sottratto alla comunità che lo ha sempre abitato: … Continua L'articolo «», lacomunitàdaldeiproviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Residue scomparsa

articolo21

Come nel caso dei ghiacciai alpini di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Veneto, anche in Trentino la situazione appare preoccupante. Nel caso del ghiacciaio della Fradusta è evidente una riduzione ...Merawi Gerima, regista al suo debutto con Residue nelle Giornate degli autori, ci spiega così il suo film: “Ogni volta che torno nel mio vecchio quartiere, un altro amico d’infanzia se n’è andato, è s ...Dopo aver trascorso un lungo periodo in California Jay, uno studente di colore, torna a Washinton D. C, a Q. strett, dai suoi. Con l’intenzione di girare un film va alla ricerca delle sue origini. Il ...