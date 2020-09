Referendum, tentazione no per Cdx (Di lunedì 14 settembre 2020) Nel centrodestra cresce la tentazione di ricompattarsi sul Referendum per il taglio dei parlamentari. Giorgia Meloni, che con Salvini si era schierata per il 'sì', intravede, se vincesse il no un ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 14 settembre 2020) Nel centrodestra cresce ladi ricompattarsi sulper il taglio dei parlamentari. Giorgia Meloni, che con Salvini si era schierata per il 'sì', intravede, se vincesse il no un ...

IoNonVotoM5S : RT @IoNonVotoM5S: Nel Centrodestra c'è una forte tentazione a votare NO al referendum. Tanti hanno capito che governare con Di Maio fu una… - EnergiexVeneto : s_parisi: RT @IoNonVotoM5S: Nel Centrodestra c'è una forte tentazione a votare NO al referendum. Tanti hanno capito… - GiulianoRobe : RT @IoNonVotoM5S: Nel Centrodestra c'è una forte tentazione a votare NO al referendum. Tanti hanno capito che governare con Di Maio fu una… - energieper : RT @IoNonVotoM5S: Nel Centrodestra c'è una forte tentazione a votare NO al referendum. Tanti hanno capito che governare con Di Maio fu una… - Raf17Pallotto : RT @IoNonVotoM5S: Nel Centrodestra c'è una forte tentazione a votare NO al referendum. Tanti hanno capito che governare con Di Maio fu una… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum tentazione Referendum, tentazione no per Cdx TG La7 Referendum, Lega divisa: anche Fontana per il No. E Salvini: stop alle dichiarazioni di voto

L’ultimo è stato Attilio Fontana. Non soltanto in ordine di tempo: l’ultimo proprio. Perché da qui al referendum, di prese di posizione leghiste contrarie al taglio dei parlamentari non ce ne saranno ...

Vocazione riformistaIl vento del No rinfresca il mondo antipopulista, vedremo se soffierà anche sul Pd

Può sembrare lunare ma nel Pd la discussione è tornata al punto di partenza come in un gioco dell’oca nel quale i dadi siano impazziti: e cioè alla mitica vocazione maggioritaria. Improvvisamente stan ...

L’ultimo è stato Attilio Fontana. Non soltanto in ordine di tempo: l’ultimo proprio. Perché da qui al referendum, di prese di posizione leghiste contrarie al taglio dei parlamentari non ce ne saranno ...Può sembrare lunare ma nel Pd la discussione è tornata al punto di partenza come in un gioco dell’oca nel quale i dadi siano impazziti: e cioè alla mitica vocazione maggioritaria. Improvvisamente stan ...