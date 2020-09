Perché la moda è tanto ossessionata da Jean-Michel Basquiat?

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 14 settembre 2020) Perché il mondo dellaè ancoralegato al mito di? Come fa un artista, a trent'anni dalla sua morte, a continuare a essere un punto di riferimento così costante? Buona parte del merito di questo inossidabile connubio deriva dall’indubbia capacità di Artestar a cui il writer e pittore statunitense ha dato in licenza la propria opera. L’agenzia si è infatti assicurata che la firma e le iconiche immagini didopo la sua scomparsa apparissero negli anni a venire sulle magliette Off-White, sui berretti New Era e persino sui completi sportivi Peloton.aveva anche un modo di muoversi, un fascino, una bellezza e una personalità ...