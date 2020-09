Perché anche i giovani sani devono temere i rischi del covid (Di lunedì 14 settembre 2020) È vero che i giovani rischiano meno di morire rispetto agli anziani. Ma gli studi dicono che il sars-cov-2 può causare disturbi duraturi in tutti, compromettendo per anni la salute. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 14 settembre 2020) È vero che iano meno di morire rispetto agli anziani. Ma gli studi dicono che il sars-cov-2 può causare disturbi duraturi in tutti, compromettendo per anni la salute. Leggi

davidealgebris : Ma adesso che il Papa Bianchi ha educato due Killer cosa facciamo con il suo Reddito di Cittadinanza? Lo raddoppia… - Einaudieditore : «Chi ha visitato Roma probabilmente è entrato a san Luigi dei Francesi e non ha visto la cappella costruita da Plau… - trash_italiano : E perché allora l’hai usato anche tu, alimentando la sua viralità? E insieme a te tanti altri che ora si indignano… - Rog_2 : RT @GuidoCrosetto: Io preferivo i solidi, resistenti e immobili, banchi tradizionali. Anche perché se c’è lo spazio per distanziare questi,… - xsummerbreeze : @psycopatyc Sono d'accordo Questo perché la scuola viene considerata un parcheggio Capisco le difficoltà per chi la… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché anche Referendum, perché l'Espresso dice No L'Espresso