Omicidio Willy, i Bianchi in carcere: “Abbiamo paura”. Le richieste (Di lunedì 14 settembre 2020) Due dei presunti responsabili dell’Omicidio di Willy a Colleferro sono stati portati a Rebibbia, dove dopo l’isolamento dei primi giorni ora hanno timore di ritorsioni da parte di altri detenuti. Si spacciavano sui social e per strada per uomini forti, arroganti, pronti a tutto pur di far valere le loro posizioni. In carcere, invece, i fratelli Bianchi si scoprono (o riscoprono) “umani”. Due dei quattro (presunti) responsabili dell’Omicidio di Willy Monteiro a Colleferro sono stati portati a Rebibbia dove, dopo i primi giorni di isolamento, hanno chiesto di non esser trasferiti con gli altri detenuti. La loro paura è quella di ritorsioni e violenze, dopo esser stati “accolti” con sputi e minacce al loro ingresso nel ... Leggi su bloglive (Di lunedì 14 settembre 2020) Due dei presunti responsabili dell’dia Colleferro sono stati portati a Rebibbia, dove dopo l’isolamento dei primi giorni ora hanno timore di ritorsioni da parte di altri detenuti. Si spacciavano sui social e per strada per uomini forti, arroganti, pronti a tutto pur di far valere le loro posizioni. In, invece, i fratellisi scoprono (o riscoprono) “umani”. Due dei quattro (presunti) responsabili dell’diMonteiro a Colleferro sono stati portati a Rebibbia dove, dopo i primi giorni di isolamento, hanno chiesto di non esser trasferiti con gli altri detenuti. La loro paura è quella di ritorsioni e violenze, dopo esser stati “accolti” con sputi e minacce al loro ingresso nel ...

ROMA. Ora il branco teme la vendetta in carcere dove i detenuti hanno un loro codice particolarmente duro con chi è accusato di crimini efferati e feroci. Ed efferata e atroce è stata la morte di Will ...

Ci spostiamo in un'altra zona della città. Una persona ci attende in un luogo lontano da occhi indiscreti. Conosce molto bene i luoghi del massacro. Sa chi sono i fratelli Bianchi, Pincarelli e Belleg ...

