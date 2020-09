Muriqi, in corso le visite mediche con la Lazio (Di lunedì 14 settembre 2020) Sono iniziate le visite mediche di Vedat Muriqi con la Lazio. L’attaccante ex Fenerbahce, è arrivato ieri a Roma e in questi minuti sta svolgendo presso la Clinica Paideia le visite mediche per il club biancoceleste. Dopo la visite il giocatore kosovaro firmerà il suo contratto con il club della Capitale. @MuriqiVedat è arrivato in @ClinicaPaideia pic.twitter.com/kiqqWsqQok — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 14, 2020 Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 settembre 2020) Sono iniziate ledi Vedatcon la. L’attaccante ex Fenerbahce, è arrivato ieri a Roma e in questi minuti sta svolgendo presso la Clinica Paideia leper il club biancoceleste. Dopo lail giocatore kosovaro firmerà il suo contratto con il club della Capitale. @Vedat è arrivato in @ClinicaPaideia pic.twitter.com/kiqqWsqQok — S.S.(@OfficialSS) September 14, 2020 Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ManuBaio : #Lazio accordo per #Muriqi. Scambio di documenti in corso. Trasferimento che sfiora i 20 milioni di euro.… - DiMarzio : #Lazio-#Muriqi, operazione chiusa: scambio documenti in corso - zazoomblog : Muriqi in corso le visite mediche con la Lazio - #Muriqi #corso #visite #mediche #Lazio - metindmll : RT @calciomercatoit: ????#Lazio, ecco #Muriqi: visite mediche in corso ??#CMITmercato - calciomercatoit : ????#Lazio, ecco #Muriqi: visite mediche in corso ??#CMITmercato -