Mostra d’Oltremare di Napoli | “C’è l’ok per le fiere autunnali”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Per le imprese e gli operatori economici della Campania e del sud Italia arriva uno degli annunci più attesi: si svolgeranno regolarmente leautunnali di Progecta riservate al mondo della farmaceutica, dell’agroalimentare, dell’arredamento e del design. Allad’Oltremare diquindi, fra metà novembre e metà dicembre, i padiglioni riapriranno le porte per ospitare nell’ordine Gustus (da domenica 22 a martedì 24 novembre), Pharmexpo (da venerdì 27 a domenica 29 novembre) ed Arkeda (da venerdì 4 a domenica 6 dicembre) prima di focalizzare l’attenzione sulla ventiquattresima edizione della BMT – Borsa Mediterranea del Turismo in programma sempre alla...