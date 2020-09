Loredana Bertè | una vita tra provocazioni e successi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 14 settembre 2020) studio93.it Una rock star è una persona molto sensibile che vive in un mondo tutto suo. Una rockstar sul palco e nella: questa èBertè.Una donna senza peli sulla lingua, fuori dagli schemi e con un carisma da vera popstar.Bertè, sorella di Mia Martini, nella suaha subito un vortice di gioie e dolori. Le sofferenze l’hanno fortificata, e ad oggi è una delle cantanti italiane più amate.Spudorata, avanguardista e poliedrica,Bertè ha iniziato la sua carriera in qualità di attrice e ballerina, per poi sfondare nel mondo della discografia. Il brano che ha puntato i riflettori sulla cantante è Sei Bellissima, scritto da Claudio Daiano e Gian Pietro Felisatti nel 1975.Il particolare timbro della ...