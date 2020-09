L'Inter cerca un bomber di esperienza: si ripensa a Giroud, l'alternativa è un ex Juventus (Di lunedì 14 settembre 2020) Il nome più gradito ad Antonio Conte rimane quello di Olivier Giroud. L'alternativa porta a Fernando Llorente del Napoli Leggi su 90min (Di lunedì 14 settembre 2020) Il nome più gradito ad Antonio Conte rimane quello di Olivier. L'porta a Fernando Llorente del Napoli

Onda_CalabraII : RT @MarcoBarzaghi: @Bubu_Inter @Sport_Mediaset cerca di avere rispetto del lavoro degli altri - theboss_1908 : @lory185511252 @enzogoku69 Chi illude i tifosi butta merda sull'inter.. Chi parla di giocatori a caso fa male all'I… - Marty_P2000 : @WesternEuropex Guarda che non reputo il Cagliari una società di accattoni, ovviamente il Cagliari fa il suo e cerc… - wolf2476 : @Gazzetta_it @Inter Ogni momento è buono....??????....il mio cane può lavorare da voi???cerca lavoro - alaimotmw : #Inter previsto per domani incontro con gli agenti di #LautaroMartinez. Il #Barcellona cerca risorse per accelerare… -