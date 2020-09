La radice di miswak | un vero toccasana per i tuoi denti Ecco come usarla!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 14 settembre 2020) Ladi: lo spazzolino naturale per i. È unao ramoscello che gli arabi da tempo immemore adoperanouno spazzolino danaturale. Si chiamae si ricava dalla pianta Salvadora persica. Ha una certa efficacia antibatterica e può aiutare contro la formazione della placca, ma la sua funzione principale, sotto forma di ramoscello, è la pulizia dei. È efficace, non costa molto e per lo meno nei Paesi da cui proviene si trova comunemente. Trova largo impiego nei Paesi musulmani: nella penisola rabica, nel Corno d’Africa, nel Sahel, ma anche in India, nell’Asia centrale, nel Sud-Est asiatico e in Malesia. Ladi ...