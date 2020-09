La nostra responsabilità finisce al portone Così la preside sugli assembramenti del Virgilio

Leggi su iltempo

(Di lunedì 14 settembre 2020) "Ho fatto una richiesta espressa alla polizia municipale la scorsa settimana per chiedere assistenza in entrata e uscita proprio per evitare possibili, precisando fasce orarie e accessi. Tra l'altro, nei giorni in cui era pure presente un cantiere sulla strada".; Isabella Palagi, dirigente scolastica del Liceo, sulle foto pubblicate sul sito del nostro giornale. "I ragazzi erano comunque in mascherina", evidenzia la, rimarcando come "l'accesso stradale ridotto a via Giulia sia un problema aperto lontano nel tempo". "La; della scuola - conclude Palagi -suldi scuola".