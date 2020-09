Insulti razzisti a Neymar | l’appoggio del PSG | “Non c’è posto per questo nella nostra società”

(Di lunedì 14 settembre 2020) Nuovi aggiornamenti sulla vicenda riguardante glinel corso della partita di Ligue 1 di ieri sera tra Paris Saint Germain e Marsiglia, vinta dagli ospiti per 0-1 ma terminata con ben 5 espulsioni in seguito ad una maxi rissa. Il giorno dopo è stato ancora più movimentato, con il tweet al veleno del brasiliano e la risposta di Alvaro Gonzalez sempre sui social. Adesso è il club parigino ad uscire allo scoperto, con un comunicato di solidarietà nei confronti del proprio calciatore: “Il Paris Saint-Germain sostiene con forzaJr –si legge – vittima dida parte di un giocatore avversario. Il Club ricorda che non c’èper il razzismo...

“Il club sostiene fermamente Neymar, che ha riferito di essere stato vittima di offese razziste da un giocatore avversario. Il club ricorda che non c’è posto per il razzismo nella società, nel calcio ...Sono trascorse quasi 24 ore ma non si placa la tensione in Francia tra Psg e Marsiglia, dopo il finale incandescente che ha portato a ben 5 espulsioni. Rosso diretto anche per Neymar che ha reagito in ...