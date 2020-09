Il rientro a scuola in un liceo di Milano tra mascherine e cambio di abitudini: “Se funzioniamo noi funziona la società” (Di lunedì 14 settembre 2020) A sei mesi di distanza dall’ultima lezione, questa mattina le scuole sono ripartite in 11 regioni italiane. Tra queste anche il liceo scientifico Bottoni di Milano che ha riaperto le aule ai suoi 750 studenti. Tutti in presenza, ma con tre ore di lezione del giorno. “Una prova generale fino alle elezioni” spiega la preside Giovanna Mezzatesta. Questa notte si è svegliata alle tre e mezza così come tanti dei docenti che sono tornati a fare lezione in presenza. Nella prima ora di lezione hanno spiegato il protocollo di sicurezza per il nuovo anno scolastico. I banchi non possono essere spostati e la mascherina in aula “anche in posizione statica è considerata una forma di tutela reciproca”. I ragazzi erano emozionati per il rientro: “Mi è mancato avere i compagni attorno, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) A sei mesi di distanza dall’ultima lezione, questa mattina le scuole sono ripartite in 11 regioni italiane. Tra queste anche ilscientifico Bottoni diche ha riaperto le aule ai suoi 750 studenti. Tutti in presenza, ma con tre ore di lezione del giorno. “Una prova generale fino alle elezioni” spiega la preside Giovanna Mezzatesta. Questa notte si è svegliata alle tre e mezza così come tanti dei docenti che sono tornati a fare lezione in presenza. Nella prima ora di lezione hanno spiegato il protocollo di sicurezza per il nuovo anno scolastico. I banchi non possono essere spostati e la mascherina in aula “anche in posizione statica è considerata una forma di tutela reciproca”. I ragazzi erano emozionati per il: “Mi è mancato avere i compagni attorno, ...

Primo giorno di lezioni in aula dopo l'interminabile lockdown e la didattica online. L'incognita per gli studenti pendolari. Apam: «Non dovrebbero esserci criticità» MANTOVA. Ci siamo. Dopo i lunghi m ...

Dopo mesi di lezioni online, e dopo la pausa estiva, gli studenti rientrano in aula. Il mondo della scuola tenta un ritorno alla normalità, con regole nuove, complicazioni inedite e problemi atavici.

