Il punto di svolta nel rapporto tra Europa e Cina

(Di lunedì 14 settembre 2020) In uno degli ultimi report la Corte dei conti europea ha identificato 18 rischi per l’Unione europea provenienti dalla strategia cinese di investimenti guidati dallo Stato. L’elenco è il primo nel suo genere, individua rischi di natura politica, economica, sociale, giuridica e ambientale; sottolineando il rischio che gli Stati membri accumulino un debito eccessivo nei confronti dellao che le imprese siano costrette a trasferire tecnologie ai cinesi. L’elemento più importante però è che il documento individua esplicitamente le questioni strategiche poste dal progetto cinese della Nuova via della seta, e questo rappresenta un verodi. Se la Nuova via della seta diventa un problema L’Ue negli ultimi tempi stava già adottando un atteggiamento più ...