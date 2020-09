Il fratello di Maria Paola nega di averla voluta uccidere. Il trans Ciro: "Non è vero, mi voleva tagliare la testa" (Di lunedì 14 settembre 2020) Si è dichiarato innocente Michele Gaglione, fratello di Maria Paola, la 20enne morta nella notte tra venerdì e sabato ad Acerra (Napoli). Michele Gaglione è stato ascoltato dal gip di Nola Fortuna Basile in sede di udienza di convalida del fermo, dovendo rispondere del reato di omicidio preterintenzionale. Gaglione, assistito dall'avvocato Domenico Paolella, ha confermato di aver inseguito con il suo scooter la sorella Maria Paola ma ha spiegato che l'intento non era farla cadere e ha negato la circostanza dello speronamento come causa dell'incidente a seguito del quale la sorella è morta. Al giudice Michele Gaglione ha raccontato che stava inseguendo la sorella perché voleva parlarle ... Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020) Si; dichiarato innocente Michele Gaglione,di, la 20enne morta nella notte tra venerdì e sabato ad Acerra (Napoli). Michele Gaglione; stato ascoltato dal gip di Nola Fortuna Basile in sede di udienza di convalida del fermo, dovendo rispondere del reato di omicidio preterintenzionale. Gaglione, assistito dall'avvocato Domenico Paolella, ha confermato di aver inseguito con il suo scooter la sorellama ha spiegato che l'intento non era farla cadere e hato la circostanza dello speronamento come causa dell'incidente a seguito del quale la sorella; morta. Al giudice Michele Gaglione ha raccontato che stava inseguendo la sorella perchéparlarle ...

