Huawei Band 4 Pro, fitness tracker con sconto del 29 % su Amazon (Di lunedì 14 settembre 2020) Se siete interessati all’acquisto del vostro primo fitness tracker e cercate una soluzione completa ma economica, potreste approfittare dell’offerta di oggi su Amazon: Huawei Band 4 Pro è infatti proposto a 56,33 euro anziché 79,90 euro, grazie a uno sconto del 29%, che fa risparmiare quindi 23,57 euro e rende il fitness tracker di Huawei particolarmente appetibile grazie a un prezzo di poco inferiore ai 60 euro. Dotato di un’estetica gradevole e minimale ha nel display OLED da 0,95 pollici di diagonale il suo principale punto di forza, essendo questo tipo di pannelli facilmente leggibili anche all’aperto e quindi particolarmente indicati per chi ama svolgere attività sportive. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Se siete interessati all’acquisto del vostro primoe cercate una soluzione completa ma economica, potreste approfittare dell’offerta di oggi su4 Pro è infatti proposto a 56,33 euro anziché 79,90 euro, grazie a unodel 29%, che fa risparmiare quindi 23,57 euro e rende ildiparticolarmente appetibile grazie a un prezzo di poco inferiore ai 60 euro. Dotato di un’estetica gradevole e minimale ha nel display OLED da 0,95 pollici di diagonale il suo principale punto di forza, essendo questo tipo di pannelli facilmente leggibili anche all’aperto e quindi particolarmente indicati per chi ama svolgere attività sportive. Le ...

In seguito all’inserimento di diversi modelli nella serie Honor 30 (con gli Honor 30S, 30 Lite, 30 Pro e 30 Pro Plus), quest’ultima si è appena arricchita, attraverso la presentazione in Russia, del n ...

